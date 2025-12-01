PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Scheibe an geparktem Pkw in Wiera eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr

In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, wurde in der Straße "Am Berg" in Wiera die Seitenscheibe eines schwarzen Ford EcoSport eingeschlagen. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw dort auf einem Parkplatz vor seinem Haus abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Scheibe ein und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde nichts entwendet.

Ob die Täter dennoch versuchten, an Gegenstände im Fahrzeug zu gelangen oder die Beschädigung mutwillig erfolgte, ist derzeit unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Berg" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:40

    POL-HR: Einbruch in Gaststätte in Niederbeisheim: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025: Knüllwald Tatzeit: Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 10:20 Uhr Unbekannte Diebe drangen zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr, in eine Gaststätte in der Rengshäuser Straße in Niederbeisheim ein und entwendeten Bargeld und Getränkedosen. Nach aktuellem ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:20

    POL-HR: Stromkabel in Fritzlar entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025: Fritzlar Tatzeit: Donnerstag, 27.11.2025, 20:45 Uhr Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Fritzlar zu einem Diebstahl von Stromkabeln. Ein unbekannter Täter machte sich an den Stromkästen auf dem Parkplatz gegenüber des Bundeswehrgeländes zu schaffen und entwendete mehrere Meter Starkstromkabel. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:28

    POL-HR: Haus in Felsberg von Einbrechern heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis): Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vorderbinge" in Felsberg-Neuenbrunslar am gestrigen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren