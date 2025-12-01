Polizei Homberg

POL-HR: Scheibe an geparktem Pkw in Wiera eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 29.11.2025, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr

In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, wurde in der Straße "Am Berg" in Wiera die Seitenscheibe eines schwarzen Ford EcoSport eingeschlagen. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw dort auf einem Parkplatz vor seinem Haus abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Scheibe ein und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde nichts entwendet.

Ob die Täter dennoch versuchten, an Gegenstände im Fahrzeug zu gelangen oder die Beschädigung mutwillig erfolgte, ist derzeit unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Berg" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

