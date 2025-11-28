PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gaststätte in Niederbeisheim: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 28.11.2025:

Knüllwald

Tatzeit: Mittwoch, 26.11.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 10:20 Uhr

Unbekannte Diebe drangen zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr, in eine Gaststätte in der Rengshäuser Straße in Niederbeisheim ein und entwendeten Bargeld und Getränkedosen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher durch Überklettern eines Zaunes auf das Grundstück. Anschließend beschädigten sie eine Fensterscheibe des Gebäudes und verschafften sich so Zugang. Im Inneren entwendeten sie einen Geldbeutel mit Bargeld. Zudem begaben sie sich in den Lagerbereich der Gaststätte und nahmen dort mehrere Getränkedosen an sich, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Rengshäuser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05681-7740 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

