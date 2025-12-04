PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Betäubungsmittel sichergestellt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.12.2025:

Borken/Hessen

Ereigniszeit: Mittwoch, 03.12.2025, 00:45 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch haben Beamte der Polizeistation Homberg einen unter Drogeneinfluss stehenden E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 00:45 Uhr kontrollierten die Polizisten in Borken einen 29-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem geringe Mengen Kokain und Haschisch.

Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine ärztliche Blutentnahme erfolgte. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt.

Der Mann muss sich nun wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wurde ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Ob zusätzlich der Straftatbestand der Trunkenheit im Verkehr erfüllt ist, wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

