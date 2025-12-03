POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Felsberg: Täter erbeuten Schmuck
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2025:
Felsberg
Tatzeit: Dienstag, 02.12.2025, 15:30 Uhr bis Dienstag, 02.12.2025, 21:00 Uhr
Am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "An der Goldkante" in Felsberg ein. Sie verschafften sich durch Aufhebeln der Balkontür Zugang und durchsuchten sämtliche Räume und Möbelstücke gezielt nach Wertgegenständen.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der genaue Umfang des Diebesguts sowie der durch die Tat entstandene Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest.
Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell