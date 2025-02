POL-PPKO: Koblenz - Poserkontrollen im Alt- und Innenstadtbereich von Koblenz

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 19.02.2025 gegen 16 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard an der Abfahrt zur Südbrücke. Die zwei Unfallbeteiligten fuhren mit ihren Autos parallel nebeneinander, als der noch unbekannte Beschuldigte ohne vorherige Ankündigung mit seinem Fahrzeug von der linken auf die mittlere Spur zog. Als der 42-jährige Fahrer nach rechts ausweichen wollte, ...

