POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen/108 statt 50 km/h und Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Rüsselsheim (ots)

Streifen der Polizeistation Rüsselsheim haben am Samstag (12.07.) Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen in der Zeit zwischen 13.20 und 15.30 Uhr in der Haßlocher Straße und in der Lucas-Cranach-Straße ahndeten sie 15 Geschwindigkeitsverstöße und einen Gurtverstoß. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Rüsselsheim mit 108 "Sachen" anstatt der maximal erlaubten 50 km/h auf dem Tacho. Ihn erwartet nun neben Punkt und Bußgeld zudem ein Fahrverbot.

Bereits in der Nacht zum Samstag, kurz vor 1.00 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Rugbyring ein Autofahrer auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teils über 100 km/h, rücksichtslos Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholte und offenbar versuchte höchstmögliche Geschwindigkeiten zu erreichen. Der 20-Jährige wurde am Löwenplatz gestoppt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

