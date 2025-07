Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg

Groß-Zimmern: Arbeitsmaschinen bei zwei Autoaufbrüchen erbeutet

Wer hat etwas gesehen?

Dieburg / Groß-Zimmern (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es im Laufe des Wochenendes von Freitag (11.7.) auf Sonntag (13.7.) auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen und entwendeten Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

Zwischen Freitag (11.7.), 19 Uhr, und Samstag (12.7.), 10 Uhr, brachen bislang Unbekannte in der Angelgartenstraße ein Handwerkerfahrzeug gewaltsam auf und entwendeten Bohr- sowie Schneidwerkzeug. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Am Samstag (12.7.) zwischen 2 und 6 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall mit einem Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs. In der Straße "Am Hänisgraben" verschafften sich ebenso unbekannte Kriminelle gewaltsam Zutritt in das Handwerkerfahrzeug und entwendeten auch hier mehrere Arbeitsmaschinen. Auch in diesem Fall flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit transportierten die unbekannten Täter in beiden Fällen ihre Beute mit einem Fahrzeug. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen bedarf weiterer Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell