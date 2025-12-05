Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte demontieren Technik von Traktoren

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Mittwoch, 26.11.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 16:00 Uhr

Zwischen dem 26.11.25 und dem 04.12.25 brachen Unbekannte in eine Scheune in der Bornstraße in Frielendorf - Lanertshausen ein. Am Tattag verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zugang zum Inneren der Scheune. Anschließend begaben sie sich zu den abgestellten Traktoren der Marke John Deere. Hier demontierten sie die jeweils verbauten GPS-Empfänger der Fahrzeuge. Weiterhin erbeuteten sie aus einem der Fahrzeuge einen dort verbauten Bildschirm. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell