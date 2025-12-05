PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025:

Homberg

Tatzeit: Dienstag, 02.12.2025, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 21:00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bach" in Homberg - Rodemann eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Einbrecher gewaltsam ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten diversen Schmuck. Der Sachschaden am Objekt kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

