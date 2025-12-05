POL-HR: Einbruch in Wohnhaus
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025:
Homberg
Tatzeit: Dienstag, 02.12.2025, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 04.12.2025, 21:00 Uhr
Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bach" in Homberg - Rodemann eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Einbrecher gewaltsam ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.
Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten diversen Schmuck. Der Sachschaden am Objekt kann noch nicht genau beziffert werden.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.
Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-
