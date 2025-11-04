PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Drogenspürhündin Maila findet Marihuana im Fernbus/Zwischenbilanz einer Zoll-Spürhunde-Karriere

Friedrichshafen/Lindau (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Bundespolizei am Montag letzter Woche auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell hat Rauschgiftspürhündin Maila ein Kilogramm Marihuana in einem Fernbus aus Zürich gefunden. Die Drogen befanden sich im Rucksack eines 42-jährigen Mann aus München, der sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten muss.

Dass Maila eine feine Nase hat, stellte sie schön öfter unter Beweis. In ihrer sechsjährigen Einsatzzeit schlug sie 248 Mal an und zeigte ihrem Hundeführer dabei Verstecke mit insgesamt knapp 40 Kilogramm Rauschgift an, darunter auch Kleinstmengen versteckt in einem Fahrzeugschlüssel, in Shampoo-Flaschen oder in Kaffeebohnen, so passiert im Rahmen jährlicher Festival-Kontrollen bei Memmingen.

Besondere Funde der letzten Jahre

   -3,4 Kilogramm Marihuana fand Maila vor drei Jahren vergraben in 
einem sog. Erdbunker im Raum Kißlegg/Westallgäu. Der Dealer musste 
für drei Jahre und acht Monate in Haft, auch, weil er bereits eine 
Drogen-Vorgeschichte hatte.
   -Bei Kontrollen in einem Postverteilzentrum im Bodenseekreis fand 
Maila letztes Jahr diverse mit THC (Cannabis-Wirkstoff) versetzte 
E-Zigaretten sowie insgesamt zwei Kilogramm Marihuana-Blüten und 
Haschisch in Paketen.
   -Bei Krauchenwies im Landkreis Sigmaringen stoppte das 
Zollhundeteam 2022 einen PKW aus Ungarn, in dem Maila 2400 
Ecstasy-Tabletten und 500 Gramm Kokain in Tüten unter dem Fahrersitz 
aufspürte.

Für ihre Erfolge bekam die siebenjährige Schäferhunddame Maila bereits mehrere Auszeichnungen der Zollhundeschule und des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Maila und ihr Hundeführer sind oft über ihren Dienstort in Friedrichshafen hinaus im Einsatz und werden regelmäßig auch von Polizei, Justiz und Fahndung angefordert.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Ulm
Pressesprecher
Hagen Kohlmann
Telefon: 0731-9648-10009
E-Mail: presse.hza-ulm@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell

