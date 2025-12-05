PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Mehrere Autos im Tannenweg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr

Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter fünf Pkw im Tannenweg in Homberg. Der dabei entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3500,- Euro geschätzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand zerkratzten die Täter jeweils die Fahrzeugseiten der Pkw und flüchteten anschließend.

Betroffen waren ein weißer Volvo C30, ein blauer Citroen C8, ein roter Mazda, ein schwarzer Peugeot Kombi und ein schwarzer schwarzer Daimler Chrysler.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

