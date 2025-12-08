Polizei Homberg

POL-HR: Borken - L3223: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Borken/Hessen

Unfallzeit: Montag, 08.12.2025, 08:50 Uhr

ERSTMELDUNG

Soeben kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3223 zwischen Udenborn und Großenenglis, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführende mit dem Pkw die L 3223 aus Udenborn in Richtung Großenenglis. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke von der Fahrbahn nach links ab und prallte gegen einen Baum. Die Person im Pkw wurde eingeklemmt.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Es wird nachberichtet.

Winter, KHK`in

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell