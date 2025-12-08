PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Borken - L3223: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025:

Borken/Hessen

Unfallzeit: Montag, 08.12.2025, 08:50 Uhr

ERSTMELDUNG

Soeben kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3223 zwischen Udenborn und Großenenglis, bei dem eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführende mit dem Pkw die L 3223 aus Udenborn in Richtung Großenenglis. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke von der Fahrbahn nach links ab und prallte gegen einen Baum. Die Person im Pkw wurde eingeklemmt.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Es wird nachberichtet.

Winter, KHK`in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 08:54

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Homberg: Täter entwenden Schmuck

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2025: Homberg/Efze Tatzeit: Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr bis Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr Zwischen Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr und Sonntag, 07.12.2025, 23:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Tannenweg in Homberg ein. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und richteten erheblichen Schaden an. Nach bisherigem Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:36

    POL-HR: Mehrere Autos im Tannenweg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025: Homberg/Efze Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr Zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter fünf Pkw im Tannenweg in Homberg. Der dabei entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 3500,- Euro geschätzt. Nach bisherigem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:26

    POL-HR: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2025: Homberg Tatzeit: Donnerstag, 04.12.2025, 17:30 Uhr bis 18:10 Uhr Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Hessenallee in Homberg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Einbrecher zunächst auf die Terrasse einer Wohnung des ersten Obergeschosses. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren