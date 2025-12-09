Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrug durch Fake-Kryptowährungsangebot

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Ein 69-jähriger Mann aus Zeulenroda-Triebes wurde Opfer eines Betrugs. Über ein Fake-Video zu lukrativen Geldanlagen in Kryptowährungen, das im Internet kursierte, wurde er dazu gebracht, zunächst 250 Euro auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Später installierte er eine Fernwartungssoftware und ermöglichte dem Betrüger so auf seinen Computer zuzugreifen, der daraufhin einen hohen vierstelligen Betrag von dessen Konto abbuchte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Gefahr in Zusammenhang mit vorgeblichen Geldanlagen in Kryptowährungen und davor Fremden Zugriff oder Zugangsdaten für den eigenen PC oder das Onlinebanking zu gewähren. (DL)

