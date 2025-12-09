PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrug durch Fake-Kryptowährungsangebot

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Ein 69-jähriger Mann aus Zeulenroda-Triebes wurde Opfer eines Betrugs. Über ein Fake-Video zu lukrativen Geldanlagen in Kryptowährungen, das im Internet kursierte, wurde er dazu gebracht, zunächst 250 Euro auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Später installierte er eine Fernwartungssoftware und ermöglichte dem Betrüger so auf seinen Computer zuzugreifen, der daraufhin einen hohen vierstelligen Betrag von dessen Konto abbuchte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Gefahr in Zusammenhang mit vorgeblichen Geldanlagen in Kryptowährungen und davor Fremden Zugriff oder Zugangsdaten für den eigenen PC oder das Onlinebanking zu gewähren. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 08:36

    LPI-G: Fahrzeug am Wanderparkplatz in Zeulenroda aufgebrochen

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 08.12.2025 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf einem Wanderparkplatz an der L2349 zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der unbekannte Täter schlug eine Seitenscheibe eines Fiat Fullback ein und entwendete Werkzeuge sowie elektrische Geräte im mittleren vierstelligen Gesamtwert aus dem Fahrzeug. Der Sachschaden an der Fahrzeugtür beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Greiz hat Spuren ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:32

    LPI-G: Randalierer in Weida verletzt Mann

    Greiz (ots) - Weida. Am 08.12.2025 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Kirchplatz in Weida zu einem Vorfall, bei dem ein 32-jähriger Mann die Beherrschung verlor. Nachdem seine Ex-Lebensgefährtin nicht auf seine Kontaktversuche reagierte, fing er an vor dem Haus lautstark zu randalieren. Als ein anderer Hausbewohner ihn aus dem Fenster heraus aufforderte damit aufzuhören, warf der Randalierer mehrfach einen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:22

    LPI-G: Körperverletzung unter Jugendlichen endet im Klinikum

    Gera (ots) - Gera. Am 08.12.2025 gegen 10:35 Uhr kam es im Förderzentrum am Brahmetal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger mischte sich in einen verbalen Streit zwischen zwei anderen ein und schlug einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gera ermittelt wegen Körperverletzung. (DL) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
