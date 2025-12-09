Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug am Wanderparkplatz in Zeulenroda aufgebrochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 08.12.2025 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf einem Wanderparkplatz an der L2349 zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der unbekannte Täter schlug eine Seitenscheibe eines Fiat Fullback ein und entwendete Werkzeuge sowie elektrische Geräte im mittleren vierstelligen Gesamtwert aus dem Fahrzeug. Der Sachschaden an der Fahrzeugtür beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Greiz hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0318637/2025 über Telefon 03661 621-0 in der Dienststelle zu melden. (DL)

