PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug am Wanderparkplatz in Zeulenroda aufgebrochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 08.12.2025 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr kam es auf einem Wanderparkplatz an der L2349 zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der unbekannte Täter schlug eine Seitenscheibe eines Fiat Fullback ein und entwendete Werkzeuge sowie elektrische Geräte im mittleren vierstelligen Gesamtwert aus dem Fahrzeug. Der Sachschaden an der Fahrzeugtür beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Greiz hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0318637/2025 über Telefon 03661 621-0 in der Dienststelle zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:32

    LPI-G: Randalierer in Weida verletzt Mann

    Greiz (ots) - Weida. Am 08.12.2025 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Kirchplatz in Weida zu einem Vorfall, bei dem ein 32-jähriger Mann die Beherrschung verlor. Nachdem seine Ex-Lebensgefährtin nicht auf seine Kontaktversuche reagierte, fing er an vor dem Haus lautstark zu randalieren. Als ein anderer Hausbewohner ihn aus dem Fenster heraus aufforderte damit aufzuhören, warf der Randalierer mehrfach einen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:22

    LPI-G: Körperverletzung unter Jugendlichen endet im Klinikum

    Gera (ots) - Gera. Am 08.12.2025 gegen 10:35 Uhr kam es im Förderzentrum am Brahmetal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger mischte sich in einen verbalen Streit zwischen zwei anderen ein und schlug einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Gera ermittelt wegen Körperverletzung. (DL) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:19

    LPI-G: Einbruchversuch in Bad Köstritz

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. In der Zeit vom 05.12.2025 bis zum 07.12.2025 versuchte ein unbekannter Täter in einen Verkaufscontainer einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter versuchte offenbar mit einem Hebelwerkzeug die Tür zu öffnen, scheiterte jedoch bei dem Versuch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen die etwas Auffälliges beobachtet haben, das möglicherweise im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren