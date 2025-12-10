Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus ehemaliger Bäckerei

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Grundstück der ehemaligen Bäckerei in der Zschernitzscher Straße. Der Täter verbog dazu einen Zaun in der Bonhoefferstraße und gelangte so auf das Gelände. Auf dem Grundstück baute er verschiedene Buntmetalle ab und legte sie zum Abtransport bereit. Allerdings unterbrach er sein Tun und flüchtete in unbekannte Richtung. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 0319899/2025 bei der Polizei Altenburger Land über Telefon 03447 471-0 entgegen. (DL)

