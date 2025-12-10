PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verletzt sich lebensgefährlich - die Polizei sucht Unfallzeugen

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstag, den 09.12.2025, sollte gegen 16:20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Greizer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 28-jährige Deutsche entzog sich der Anhaltung und flüchtete über die Straße Kirchberg. Da der Sichtkontakt verloren ging, wurde eine Nacheile im Stadtgebiet Weida eingeleitet. Gegen 16:27 Uhr konnte der Mann durch die Polizisten schließlich liegend auf einem Parkplatz im Bereich Kirchberg/Brüderstraße aufgefunden werden. Er gab an, kurz zuvor mit einem Straßenschild kollidiert zu sein. Bei ihm wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der Mann klagte über starke Rückenschmerzen und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rasch, sodass ein Rettungswagen angefordert wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Waldklinikum Gera verbracht, wo er aufgrund seiner schweren Verletzungen umgehend operiert werden musste und noch immer in Lebensgefahr schwebt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 03201717/2025 bei der Polizei Gera über Telefon 0365 829-1124 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:01

    LPI-G: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

    Gera (ots) - Gera. Zwischen dem 06.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 08.12.2025, 18:00 Uhr, erhielt eine 69-jährige Deutsche aus dem Ortsteil Zwötzen einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Commerzbank aus und erlangte im Gespräch Zugriff auf das Onlinebanking der Geschädigten. In der Folge kam es zu zwei unberechtigten Abbuchungen, jeweils im hohen vierstelligen Bereich. Die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:58

    LPI-G: Mit Alkohol am Steuer

    Greiz (ots) - Weida. Am 09.12.2025, gegen 21:24 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Neustädter Straße eine 52-jährige deutsche Fahrzeugführerin, die mit ihrem Mitsubishi unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die Frau ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:46

    LPI-G: Diebstahl aus ehemaliger Bäckerei

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 09.12.2025, gegen 13:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Grundstück der ehemaligen Bäckerei in der Zschernitzscher Straße. Der Täter verbog dazu einen Zaun in der Bonhoefferstraße und gelangte so auf das Gelände. Auf dem Grundstück baute er verschiedene Buntmetalle ab und legte sie zum Abtransport bereit. Allerdings unterbrach er sein Tun und flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren