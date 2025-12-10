Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verletzt sich lebensgefährlich - die Polizei sucht Unfallzeugen

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstag, den 09.12.2025, sollte gegen 16:20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Greizer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 28-jährige Deutsche entzog sich der Anhaltung und flüchtete über die Straße Kirchberg. Da der Sichtkontakt verloren ging, wurde eine Nacheile im Stadtgebiet Weida eingeleitet. Gegen 16:27 Uhr konnte der Mann durch die Polizisten schließlich liegend auf einem Parkplatz im Bereich Kirchberg/Brüderstraße aufgefunden werden. Er gab an, kurz zuvor mit einem Straßenschild kollidiert zu sein. Bei ihm wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der Mann klagte über starke Rückenschmerzen und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rasch, sodass ein Rettungswagen angefordert wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Waldklinikum Gera verbracht, wo er aufgrund seiner schweren Verletzungen umgehend operiert werden musste und noch immer in Lebensgefahr schwebt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich zum Bezugszeichen 03201717/2025 bei der Polizei Gera über Telefon 0365 829-1124 zu melden. (DL)

