Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1020) Teile von hochwertigen Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Montag (27.10.2025) entwendeten unbekannte Täter im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen Fahrzeugteile von hochwertigen Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum von 16:00 Uhr am Sonntag bis 08:45 Uhr am Montag entwendeten unbekannte Täter von drei geparkten Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz (G63 und V-Klasse) in der Gluckstraße, Haydnstraße und Wilhelm-Raabe-Straße Rückleuchten und Frontscheinwerfer im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

