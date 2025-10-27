PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1017) Schwerer Verkehrsunfall auf dem Frankenschnellweg

Nürnberg (ots)

Am Montagmorgen (27.10.2025) ereignete sich auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr auf ein Pannenfahrzeug auf. Mehrere Personen erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Der 26-jährige bulgarische Fahrer eines blauen Audi war gegen 05:50 Uhr zusammen mit seinem 24-jährigen Beifahrer auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. An der Jansenbrücke wollte er abfahren und übersah dabei einen Kleintransporter, der mit einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. Der Kleintransporter war mit einem 55-jährigen Fahrer und seinem 48-jährigen Beifahrer besetzt, beide türkische Staatsangehörige. Der 26-Jährige prallte in das Heck des Fahrzeugs. Dabei zogen sich der Fahrer und Beifahrer des Transporters schwerste Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Der Fahrer und der Beifahrer des Audi erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

An der anschließenden Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Nürnberg war ein Unfallsachverständiger beteiligt, der die Beamten bei der Klärung der Unfallursache unterstützt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete darüber hinaus die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 0911 6583 1530 bei der Verkehrspolizei Nürnberg zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

