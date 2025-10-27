Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1016) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Cadolzburg (ots)
Am Sonntagabend (26.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Cadolzburger Ortsteil Steinbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Straße Zur Wied. Im Inneren wurden diverse Schränke geöffnet und Schubladen durchwühlt. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang nicht klar.
Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.
