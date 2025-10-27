PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1016) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Cadolzburg (ots)

Am Sonntagabend (26.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Cadolzburger Ortsteil Steinbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Straße Zur Wied. Im Inneren wurden diverse Schränke geöffnet und Schubladen durchwühlt. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang nicht klar.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

