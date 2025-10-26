Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1013) Raubüberfall auf Geschäft - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (24.10.2025) überfielen zwei Täter ein Geschäft in der Nürnberger Südstadt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 19:55 Uhr, betraten zwei maskierte Täter die Filiale in der Ajtoschstraße/Siemensstraße. Sie forderten unter Vorhalt eines Messers Bargeld und flüchteten zu Fuß mit Beute in noch unbekannter Höhe in Richtung des Budapester Platzes.

Der Angestellte des Geschäfts blieb körperlich unverletzt.

Unmittelbar eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne Ergebnis.

Beschreibung der unbekannten Täter:

männlich, ca. 16 - 18 Jahre, ca. 170 cm groß, komplett schwarz gekleidet, Sneaker mit gelben Nike-Logo, schwarze Handschuhe. Südländische Herkunft, evtl. türkisch. männlich, ca. 16 - 18 Jahre, ca. 180 - 185 cm groß, komplett schwarz gekleidet, weiße Fäustlinge, weiß-bräunliches Tuch vor dem Mund. Südländische Herkunft, evtl. türkisch. Einer der Täter trug während des Überfalls eine weiße Maske, der andere hatte ein Tuch über das Gesicht gezogen.

Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung übernommen und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell