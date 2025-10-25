PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1012) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt/Südstadt am 25.10.2025

Nürnberg (ots)

In Nürnberg fanden am Samstag (25.09.2025) mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei musste vereinzelt einschreiten, um den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu gewährleisten.

Zur Kundgebung mit dem Titel "Gemeinsam für Deutschland" sammelten sich ab 13:45 Uhr rund 70 Teilnehmer auf dem Willy-Prölß-Platz. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe vier (teils mobile, teils stationäre) Gegenproteste an denen in Summe rund 350 Personen teilnahmen.

Gegen 14:45 Uhr starteten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, welcher sich auf der festgelegten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt/Südstadt bewegte. Die Gegendemonstranten beteiligten sich ebenfalls an einem Aufzug mit alternativer Route.

An Örtlichkeiten entlang der Wegstrecke ließen sich Teilnehmer des Gegenprotests zu Sitzblockaden nieder. Um eine vollständige Blockade der Aufzugsstrecke zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte der Polizei vereinzelt unmittelbaren Zwang anwenden. Der Demonstrationszug konnte die Blockadeversuche im Anschluss jeweils umlaufen. Gegen vier Tatverdächtige leiteten die Beamten jeweils Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Im Rahmen einer Widerstandshandlung in der Färberstraße/Jakobstraße verletzte sich ein Beamter und ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

In Summe kam es im Rahmen des Versammlungsgeschehens zu mehreren Straftaten nach dem Versammlungsgesetz (Vermummung), einer Sachbeschädigung durch das Anbringen von Aufklebern in der Innenstadt sowie zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen Versammlungsteilnehmern. Auch hier leiteten die Beamten entsprechende strafrechtliche Ermittlungen ein.

Das Demonstrationsgeschehen war um 17:00 Uhr beendet.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:16

    POL-MFR: (1010) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Seukendorf (ots) - Bereits in der Nacht von Samstag (20.09.2025) auf Sonntag (21.09.2025), kam es im Umfeld der Kirchweih in Seukendorf (Lkrs. Fürth) zu einer Körperverletzung durch Unbekannte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden. Gegen 00:50 Uhr geriet ein 31-Jähriger im Bereich der Feuerwache in der Cadolzburger Straße, nahe der Seukendorfer ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:14

    POL-MFR: (1009) Feuer in Bäckerei ausgebrochen

    Erlangen (ots) - Am Freitagmorgen (24.10.2025) brach in der Backstube einer Bäckerei im Erlanger Angergebiet ein Brand aus, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 05:40 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle (ILS) Flammen in einer Bäckerei in der Äußeren Brucker Straße gemeldet. Während die alarmierten Kameraden der Hauptwache Erlangen und der Freiwilligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren