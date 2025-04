Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruch in leerstehende Kindertagesstätte

Mudersbach (ots)

Zwischen Sonntag, 27.04.2025, 15 Uhr und Dienstag, 29.04.2025, 10:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster an einer ehemaligen Kindertagesstätte in der Josefstraße in Mudersbach auf. Aus dem leeerstehenden Gebäude wurde nichts entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell