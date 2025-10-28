Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1018) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Treuchtlingen (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (24.10.2025) bis Montagmorgen (27.10.2025) brachen Unbekannte in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in eine Schule ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 12:30 Uhr (Freitag) und 07:00 Uhr (Montag) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Schulgebäude in der Bürgermeister-Döbler-Allee. In den Innenräumen öffneten die Einbrecher einige Schränke, durchwühlten diese und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

