POL-NB: Kupferkabel und Ventile gestohlen - Zeugen gesucht

Demmin (ots) - In Demmin haben bisher Unbekannte in der Nacht mehrere Stellen mit Hakenkreuzen sowie Schriftzügen wie "Nazizone" und "NZ-Kiez" beschmiert. Nach aktuellem Stand waren die Fassade des Rathauses, eine Wand am Treppengang zur Tiefgarage auf dem Markt und die Feuerwehrwache betroffen. Während die Polizei die einzelnen Gebäude heute Morgen überprüfte, fielen weitere Schmierereien an einem Wohnhaus am Markt ...

