Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht

Dahn (ots)

Am Sonntag, den 21.09.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es im Gewerbepark Neudahn 1, auf dem Parkplatz des Super-Dubber Kinderland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verursacher stieß auf dem Parkplatz gegen einen dort geparkten, schwarzen Audi und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Sachliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

