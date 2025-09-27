PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Fahrer unter Kokaineinfluss

Hinterweidenthal (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Dahn einen Kleintransporter, der auf der B 10 in Richtung Pirmasens unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Konsequenz: Untersagung der Weiterfahrt, Mitnahme auf die Dienststelle, Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro zu. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

