Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Fahrer unter Kokaineinfluss

Hinterweidenthal (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Dahn einen Kleintransporter, der auf der B 10 in Richtung Pirmasens unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der 42-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Konsequenz: Untersagung der Weiterfahrt, Mitnahme auf die Dienststelle, Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro zu. |pidn

