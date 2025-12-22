PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Huckingen: Trickbetrüger erbeuten Bargeld, Bankkarten und Wertsachen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Seniorinnen (88, 89) sind am Freitag (19. Dezember) und Samstag (20. Dezember) Opfer eines Betrugs geworden, bei dem sich die Täter als Bankmitarbeiter und Polizeibeamte ausgaben.

Im ersten Fall klingelte ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab, am Freitag (gegen 14:30 Uhr) an der Wohnungstüre einer 89-Jährigen auf der Andreas-Hofer-Straße im Stadtteil Beeck. Er gaukelte der Duisburgerin vor, dass von ihrem Konto unrechtmäßig Geld abgebucht worden sei.

Um sie vor weiteren Abbuchungen zu bewahren, benötige er die EC-Karte mitsamt der PIN der Seniorin. Nachdem die 89-Jährige dem Unbekannten beides ausgehändigt hatte, verschwand der Mann. Er soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein, zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll er einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd getragen haben.

Im zweiten Fall erhielt eine 88-Jährige am Samstag (gegen 12 Uhr) einen Anruf. Ein Unbekannter stellte sich als Mitarbeiter einer Bank vor und teilte ihr mit, dass ein Versuch unternommen worden sei, eine unrechtmäßige Abbuchung von ihrem Konto vorzunehmen. Kurz darauf klingelte ein Mann an ihrer Wohnungstüre an der Düsseldorfer Landstraße in Huckingen und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter einem Vorwand brachte der Mann die Seniorin dazu, ihm ihr Bargeld, ihren Schmuck und weitere Wertgegenstände auszuhändigen. Mitsamt der Beute verschwand der Unbekannte.

Er soll circa 1,60 Meter groß und circa 30 Jahre alt sein, dunkle Haare und eine schmale Statur haben. Mutmaßlich trug er während der Tat einen beigen Pullover.

Das Kriminalkommissariat 32 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Wichtiger Hinweis der Polizei Duisburg: Beenden Sie sofort solche verdächtigen Anrufe, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - und vor allem: Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Kontaktieren Sie im Zweifel immer direkt die Polizei oder Ihre Bank über die offiziellen Service-Nummern. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

