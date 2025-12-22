Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gewalt und Alkohol: Bundespolizei Dresden am Wochenende im Dauereinsatz

Ein turbulentes Wochenende am Dresdner Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt endete für mehrere Personen mit Strafanzeigen. Alkohol und Aggressivität waren die Hauptursachen der Einsätze.

Freitagabend (19.12.2025) gegen 22:15 Uhr: Am Wiener Platz attackierte ein alkoholisierter 23-Jähriger (ukrainisch) einem 25-jährigen Deutschen unvermittelt mit Faustschlägen. Als die Bundespolizei eintraf, verhielt sich der Angreifer extrem aggressiv, schrie Passanten an und leistete bei der Festnahme massiven körperlichen Widerstand. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Samstagabend (20.12.2025) gegen 19:30 Uhr: Ein 45-jähriger Deutscher randalierte in der Kuppelhalle des Bahnhofs Neustadt und beleidigte DB-Mitarbeiter. Da gegen den Mann bereits ein gültiges Hausverbot vorlag, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs ein. Der Mann zeigte sich während der gesamten Maßnahme hochgradig unkooperativ und aggressiv. Er versuchte dabei mehrfach die Beamten mit Faustschlägen anzugreifen, weshalb gegen ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird.

Sonntag (21.12.2025) gegen 10:20 Uhr: Eine Streife der Bundespolizei unterband am Wiener Platz eine Schlägerei zwischen drei Männern (36- und 38-jährige polnische Staatsangehörige und 44-jähriger Ukrainer). Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die Beteiligten aufeinander einschlugen und sich schubsten. Da alle Personen alkoholisiert waren, wurden die Identitäten festgestellt und der Fall zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben.

