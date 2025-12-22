Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden: Mehrere Festnahmen am Wochenende an Hauptbahnhof und Flughafen

Dresden (ots)

Die Bundespolizei verzeichnete am Wochenende mehrere Festnahmen am Hauptbahnhof und am Flughafen, von denen insgesamt drei Personen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden.

Am 19.12.2025 gegen 06:00 Uhr stellten die Beamten einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof Dresden fest. Gegen die Person lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Erschleichens von Leistungen vor. Da der 31-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer zehntägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht.

Am selben Tag gegen 09:20 Uhr traf eine Streife am Flughafen Dresden auf einen 63-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Person durch die Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichens von Leistungen zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der 63-Jährige den geforderten Betrag von 750,00 Euro nicht begleichen konnte, wurde er für eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht.

Einen Tag später, am 20.12.2025 gegen 13:50 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 45-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug auf der Fahrt von Dresden nach Prag. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen des Besitzes illegaler Betäubungsmittel vor. Die Ersatzfreiheitsstrafe belief sich auf 20 Tage, abwendbar durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 400,00 Euro. Da seine Begleitperson den Betrag für ihn beglich, konnte der 45-Jährige kurz darauf auf freiem Fuß belassen werden.

In der Nacht vom 20.12.2025 zum 21.12.2025 gegen 00:15 Uhr wurde ein 18-jähriger ungarischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden kontrolliert. Eine Abfrage in den Fahndungssystemen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 14:00 Uhr wurde der 18-Jährige einem Haftrichter in Dresden vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft bestätigte. Im Anschluss wurde der junge Mann in die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell