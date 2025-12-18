PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl einer 33-Jährigen

Dresden (ots)

Am 18.12.2025 gegen 09:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dresden auf eine 33-jährige weibliche bulgarische Staatsangehörige aufmerksam.

Eine Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen, ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Dresden.

Die 33-Järhige wurde wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 900,00 Euro oder zu 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Die notwendigen Geldmittel besaß die bulgarische Staatsangehörige nicht und wurde im Anschluss der Justizvollzugsanstalt Chemnitz zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

