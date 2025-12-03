PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei Dresden zieht Messer, Drogen und illegales Reizgas am Hauptbahnhof aus dem Verkehr

Dresden (ots)

Am Hauptbahnhof Dresden verzeichnete die Bundespolizei am 02. und 03. Dezember 2025 mehrere Einsätze, bei denen drei Personen festgenommen und Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz festgestellt wurden.

Am Montagmittag musste ein stark alkoholisierter 38-jähriger Syrer nach aggressivem Verhalten gegenüber DB-Sicherheitsmitarbeitern in Gewahrsam genommen werden; in seiner Jacke wurde ein 20 cm langes Küchenmesser sichergestellt. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und angezeigt.

Ebenfalls am Montag wurde eine 23-jährige Tschechin mit einem nicht zugelassenen Reizstoffsprühgerät und betäubungsmittelähnlicher Substanz angetroffen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag kontrollierte eine Streife einen 19-jährigen Deutschen, bei dem ein Einhandmesser in der Hosentasche aufgefunden und sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

