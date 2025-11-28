PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf: Übergriffe und Verletzung des Lokführers im RE 50 Richtung Dresden

Dresden (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte nach mehreren verbalen und körperlichen Übergriffen, die sich am Samstag, den 22. November 2025, gegen 23:00 Uhr im Regionalexpress RE 50 (Zugnummer 16537) auf der Fahrt von Leipzig nach Dresden ereignet haben.

Die Vorfälle konzentrierten sich insbesondere auf den Streckenabschnitt zwischen Priestewitz und Coswig.

Ein tunesischer Staatsangehöriger geriet zunächst in Streit mit einem Mitreisenden. Als zwei junge Männer versuchten zu schlichten, wurden sie von dem Beschuldigten körperlich attackiert. Ein weiterer junger Mann wurde verbal eingeschüchtert.

Der Höhepunkt der Eskalation war der Angriff auf den Lokführer, der den aggressiven Mann daraufhin aus dem Zug verweisen wollte. Der Lokführer wurde bei der Attacke verletzt.

Die Bundespolizei bittet dringend alle betroffenen Männer und weitere Zeugen, sich zu melden, um den Fortgang der Ermittlungen zu gewährleisten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 81502-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

