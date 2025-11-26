PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gesuchter stellt sich am Hauptbahnhof Dresden - Haftbefehle vollstreckt

Dresden (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Tages (25.11.2025) konnte die Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen, der sich selbst auf der Wache meldete.

Gegen 20:20 Uhr erschien ein 46-jähriger tschechischer Staatsangehöriger bei der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Dresden und gab an, dass er polizeilich gesucht werde.

Eine umgehende Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen bestätigte die Aussage des Mannes: Gegen ihn lagen insgesamt drei offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung sowie vier Aufenthaltsermittlungen vor.

Die Haftbefehle stammten von den Staatsanwaltschaften Mannheim, Leipzig und München und betrafen Straftaten des Erschleichens von Leistungen. Die geforderte Gesamtfreiheitsstrafe belief sich auf 53 Tage, die durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.340,00 Euro hätte abgewendet werden können.

Darüber hinaus lagen gegen den 46-Jährigen zwei Aufenthaltsermittlungen mit Anordnung eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Ravensburg (wegen Diebstahls) und der Staatsanwaltschaft Würzburg (wegen Erschleichen von Leistungen) vor, deren Kosten sich auf weitere 1.650,00 Euro beliefen.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.340,00 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht, um die 53-tägige Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:14

    BPOLI DD: Intensive Nacht für Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof

    Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden verzeichnete in der Nacht zum 25. November 2025 mehrere Einsätze wegen Gewaltdelikten am Hauptbahnhof Dresden. Gegen 02:45 Uhr wurde ein polizeibekannter Mann in der Kuppelhalle angetroffen, der ein gültiges Hausverbot für den Hauptbahnhof Dresden hatte. Nach einem Platzverweis durch die DB Sicherheit reagierte die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:57

    BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckte vier Haftbefehle in zwei Tagen

    Dresden (ots) - Am Abend des 21.11.2025, gegen 18:50 Uhr, kontrollierten Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden einen 29-jährigen Deutschen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl vorlag. Die Ausschreibung veranlasste die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und forderte eine Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro oder 60 Tage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren