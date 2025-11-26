Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gesuchter stellt sich am Hauptbahnhof Dresden - Haftbefehle vollstreckt

Dresden (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Tages (25.11.2025) konnte die Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen, der sich selbst auf der Wache meldete.

Gegen 20:20 Uhr erschien ein 46-jähriger tschechischer Staatsangehöriger bei der Bundespolizeiinspektion im Hauptbahnhof Dresden und gab an, dass er polizeilich gesucht werde.

Eine umgehende Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen bestätigte die Aussage des Mannes: Gegen ihn lagen insgesamt drei offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung sowie vier Aufenthaltsermittlungen vor.

Die Haftbefehle stammten von den Staatsanwaltschaften Mannheim, Leipzig und München und betrafen Straftaten des Erschleichens von Leistungen. Die geforderte Gesamtfreiheitsstrafe belief sich auf 53 Tage, die durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.340,00 Euro hätte abgewendet werden können.

Darüber hinaus lagen gegen den 46-Jährigen zwei Aufenthaltsermittlungen mit Anordnung eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Ravensburg (wegen Diebstahls) und der Staatsanwaltschaft Würzburg (wegen Erschleichen von Leistungen) vor, deren Kosten sich auf weitere 1.650,00 Euro beliefen.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.340,00 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Dresden verbracht, um die 53-tägige Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell