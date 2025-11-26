PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Dresden Hauptbahnhof - Drogenfund und Verstoß gegen das Waffengesetz

Dresden (ots)

Am Dienstagabend, den 18. November 2025, hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden im Hauptbahnhof Dresden einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen kontrolliert und dabei verbotene Gegenstände sowie Betäubungsmittel sichergestellt.

Gegen 19:35 Uhr unterzogen die Beamten den Mann, der polizeilich bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getreten war, einer routinemäßigen Kontrolle. Der 31-Jährige reagierte auf die polizeiliche Maßnahme auffällig nervös, bestritt jedoch, verbotene Gegenstände mit sich zu führen.

Bei der anschließenden, intensiveren Kontrolle wurde zunächst ein Einhandmesser festgestellt und sichergestellt. Damit besteht der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der Mann freiwillig eine kleine weiße Dose aus. Darin befanden sich mehrere Cliptütchen mit einer zum Teil weißen, kristallinen Substanz. Der 31-Jährige bezeichnete die Substanz vor Ort selbst als Metamphetamin (Crystal).

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

