POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 04.08.2025

Freilaufende Pferde in Clausthal-Zellerfeld

In der Nacht von Freitag auf Samstag liefen Pferde im Bereich Hoher Weg frei durch Zellerfeld. Mit tatkräftiger Hilfe von Anwohnern konnten die Pferde wieder auf ihre Weide gebracht werden.

Verkehrsunfall am Ortseingang

Am Samstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Schlagbaum/Osteröder Str.. Eine 68jährige Autofahrerin aus Hornburg befuhr die Osteröder Str. in Ri. Osterode und missachtete dabei die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Fahrzeugführers aus Osterode, der die Str. Am Schlagbaum, ebenfalls in Ri. Osterode, befuhr. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von ca. 23.000 Euro.

