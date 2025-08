Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.08.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02.08.2025, in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 15:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Sternplatz" an der L516 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter PKW Seat wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Hierdurch entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell