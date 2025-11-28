PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aggressiver Fahrgast leistet Widerstand

Dresden (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28. November 2025), gegen 00:55 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden zum Bahnhof Dresden-Neustadt gerufen, da ein Mann einen Zug am Enthalt nicht verlassen wollte.

Die Einsatzkräfte trafen in der Regionalbahn auf einen stark alkoholisierten ukrainischen Staatsangehörigen der nach dem Aufwecken sofort aggressiv reagierte.

Als die Beamten versuchten, mit der Person zu sprechen, holte diese plötzlich mit der Faust aus und trat in Richtung der Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung widersetzte sich die Person der polizeilichen Maßnahme vehement und schlug wiederholt nach den Einsatzkräften. Im Verlauf des Widerstands wurde ein Beamter mit der Faust im Gesicht getroffen und leicht verletzt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

