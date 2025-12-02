PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und stellt Drogen bei Kontrolle am Dresdner Hauptbahnhof sicher

Dresden (ots)

Am Montag, den 1. Dezember 2025, hat die Bundespolizeiinspektion Dresden bei einer Kontrolle im Reisezugverkehr aus Tschechien einen gesuchten Straftäter festgenommen und Betäubungsmittel sichergestellt.

Um 07:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof einen aus Prag einfahrenden Zug. Dabei geriet ein 41-jähriger syrischer Staatsangehöriger ins Visier der Beamten.

Während der Kontrolle versuchte der Mann ein Tütchen mit einer pulvrigen Substanz, bei der es sich um Speed (Amphetamin) handelte, im Mund zu verstecken. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel umgehend sicher. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann geringe Mengen Cannabis und Haschisch.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde bekannt, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Schweinfurt vorlag.

Der Mann war mit Urteil vom 26.10.2020 wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten verurteilt worden. Da der Verurteilte die Aufforderung zum Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt ignorierte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach der Sicherstellung der Betäubungsmittel und der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 41-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert, um seine Freiheitsstrafe anzutreten. Gegen ihn wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:50

    BPOLI DD: Körperverletzung vor dem Hauptbahnhof Dresden - Angriff auf 31-Jährigen

    Dresden (ots) - Am frühen Samstagmorgen, den 29. November 2025, wurde die Bundespolizei über eine mutmaßliche Körperverletzung im Bereich des Hauptbahnhofs Dresden informiert. Gegen 04:45 Uhr erschien ein Zeuge beim Bundespolizeirevier Dresden Hauptbahnhof und meldete, dass soeben vier Personen vor dem Hauptbahnhof auf einen Mann eingeschlagen hätten. Eine Streife ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:58

    BPOLI DD: Aggressiver Fahrgast leistet Widerstand

    Dresden (ots) - Am frühen Freitagmorgen (28. November 2025), gegen 00:55 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden zum Bahnhof Dresden-Neustadt gerufen, da ein Mann einen Zug am Enthalt nicht verlassen wollte. Die Einsatzkräfte trafen in der Regionalbahn auf einen stark alkoholisierten ukrainischen Staatsangehörigen der nach dem Aufwecken sofort aggressiv reagierte. Als die Beamten versuchten, mit der Person zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren