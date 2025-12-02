Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und stellt Drogen bei Kontrolle am Dresdner Hauptbahnhof sicher

Dresden (ots)

Am Montag, den 1. Dezember 2025, hat die Bundespolizeiinspektion Dresden bei einer Kontrolle im Reisezugverkehr aus Tschechien einen gesuchten Straftäter festgenommen und Betäubungsmittel sichergestellt.

Um 07:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Dresdner Hauptbahnhof einen aus Prag einfahrenden Zug. Dabei geriet ein 41-jähriger syrischer Staatsangehöriger ins Visier der Beamten.

Während der Kontrolle versuchte der Mann ein Tütchen mit einer pulvrigen Substanz, bei der es sich um Speed (Amphetamin) handelte, im Mund zu verstecken. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel umgehend sicher. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann geringe Mengen Cannabis und Haschisch.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde bekannt, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Schweinfurt vorlag.

Der Mann war mit Urteil vom 26.10.2020 wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten verurteilt worden. Da der Verurteilte die Aufforderung zum Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt ignorierte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach der Sicherstellung der Betäubungsmittel und der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 41-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert, um seine Freiheitsstrafe anzutreten. Gegen ihn wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell