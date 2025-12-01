Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Körperverletzung vor dem Hauptbahnhof Dresden - Angriff auf 31-Jährigen

Dresden (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 29. November 2025, wurde die Bundespolizei über eine mutmaßliche Körperverletzung im Bereich des Hauptbahnhofs Dresden informiert.

Gegen 04:45 Uhr erschien ein Zeuge beim Bundespolizeirevier Dresden Hauptbahnhof und meldete, dass soeben vier Personen vor dem Hauptbahnhof auf einen Mann eingeschlagen hätten.

Eine Streife traf kurz darauf in der Nähe des gemeldeten Ereignisortes auf den Geschädigten. Der 31-jährige kasachische Staatsangehörige gab an, zuvor von mehreren Jugendlichen körperlich angegriffen worden zu sein. Er habe Schläge gegen den Hinterkopf sowie die Stirn erlitten. Die Tatverdächtigen seien danach in Richtung Stadtgebiet geflüchtet.

Eine durch die Streife unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern im Nahbereich des Tatorts verlief negativ. Eine ärztliche Behandlung lehnte der alkoholisierte Geschädigte ab.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Vorfall werden zuständigkeitshalber von der Polizei Sachsen übernommen.

