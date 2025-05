Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der der Pforzheimer Südweststadt eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck an sich genommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt in die in der Spichernstraße gelegene Wohnung. Hierzu bestiegen die Unbekannten offenbar den Balkon der Wohnung und öffneten im Anschluss gewaltsam die Balkontüre. Nachdem die Eindringlinge im Inneren Bargeld und Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell