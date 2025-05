Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unbekannte brechen in Ladengeschäft ein

Neuenbürg (ots)

Kurz nach Mitternacht sind am frühen Samstagmorgen Einbrecher in den Verkaufsraum eines Ladengeschäfts in der Bahnhofstraße eingedrungen und haben elektronische Arbeitsgeräte sowie Alkoholika entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand verschaffte sich die Täterschaft über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zum Gebäude des in der Bahnhofstraße liegenden Ladengeschäfts. Der Sach- und Diebstahlsschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Neuenbürg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082-7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell