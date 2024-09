Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Schiffsunfall mit Sachschaden

65396 Walluf, Rhein-km 507,8 (ots)

Am 07.09.24 gegen 20:20Uhr beabsichtige ein mit Schrott beladenes Motorschiff einen Ankerplatz im Bereich der Stadt Niederwalluf aufzusuchen. Beim Aufdrehen kam das 105m lange Schiff aus momentan ungeklärten Gründen zu weit in die Einfahrt des Segelhafens Niederwalluf. Es stieß dort mit einem vor Anker liegenden Angelboot zusammen. Es entstand Sachschaden, aber kein Personenschaden. Das Motorschiff kam erst an der dortigen Bootshalle durch eine Grundberührung zum Liegen. Der folgende, eigenständige Freifahrversuch gelang. Schäden am Motorschiff sind derzeit nicht bekannt. Die Weiterfahrt wurde bis zur abschließenden Klärung durch das Wasserstraßen-und Schifffahrtsamt untersagt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Station Wiesbaden dauern an.

