Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aggressiver Bahnreisender leistet Widerstand gegen Beamte

Dresden (ots)

Am Montagnachmittag, dem 15. Dezember 2025, musste die Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof einen 47-jährigen, stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser sich vehement geweigert hatte, einen Zug zu verlassen, und im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leistete.

Gegen 16:30 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei, die sich auf Streife im Hauptbahnhof befanden, von einer Streife der DB Sicherheit auf Schwierigkeiten mit einer Person auf einem Bahnsteig hingewiesen. Die Beamten stellten einen 47-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, bereits den ganzen Tag mit einem gültigen Deutschland-Ticket zwischen Zittau und Dresden hin und her. Als er am Endbahnhof Dresden aufgefordert wurde, den Zug zu verlassen, verweigerte er dies vehement.

Bei den verbalen Versuchen, ihn zum Ausstieg zu bewegen, verhielt sich die Person zunehmend aggressiv, baute sich bedrohlich vor den Beamten auf, unterschritt laufend den Mindestabstand und zog sich das T-Shirt aus. Als der Mann im Anschluss zur Wache der Bundespolizei verbracht werden sollte, versuchte er plötzlich zu flüchten, griff einen der Beamten an und riss an ihm herum.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass die Person wegen sexueller Belästigung, Sachbeschädigung und Erschleichen von Leistungen polizeibekannt ist. Die Mitarbeiter der DB Sicherheit erteilten dem Mann ein Hausverbot für den Dresdner Hauptbahnhof. Die Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell