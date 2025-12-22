PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Beeck: Streit unter Jugendlichen - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Freitagmittag (19. Dezember, 11:50 Uhr) soll es an der Möhlenkampstraße an einer Bushalte-stelle in Höhe einer Schule zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern gekommen sein.

Als die Polizisten eintrafen, stellten sie keine Auseinandersetzung mehr fest es und es waren nur noch einzelne Personen vor Ort. Zeugen schilderten den Einsatzkräften, was geschehen sein soll:

Es soll bereits am Vortag (18. Dezember) zu einem mutmaßlich beleidigenden Streit zwischen Schülern gekommen sein. Aus bisher unbekannten Gründen seien die Diskrepanzen am Freitag erneut hochgekocht. Die Folge: Es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten sowie weiteren Personen gekommen sein, bei der auch Pfefferspray eingesetzt worden sein soll. Laut Zeugenaussagen seien circa ein Dutzend Personen beteiligt gewesen. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben in Folge des Reizgases leichte Verletzungen erlitten.

Einen der Leichtverletzten (17) konnten die Beamten vor Ort antreffen, die anderen beiden haben die Örtlichkeit zuvor verlassen. Um eine medizinische Versorgung werde der 17-Jährige sich selbst kümmern - berichtete er den Polizisten. Die Uniformierten nahmen noch vor Ort die Anzeige sowie die Personalien mehrerer Anwesender auf.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Beteiligten und zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung dauern derzeit an.

