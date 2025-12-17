Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Berne +++ Eine Person tödlich, drei weitere schwer verletzt +++ Bundesstraße gesperrt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B212 in Berne ist am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 15:20 Uhr, eine Person tödlich verletzt worden. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Zur Unfallzeit waren ein 88-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes und ein 58-jähriger Mann aus Berne mit einem SUV in unterschiedlichen Richtungen auf der B212 unterwegs. Wer die Bundesstraße in welche Richtung befahren hat, steht zurzeit noch nicht fest. In Höhe der Brücke über die Schlüter Straße geriet einer von beiden mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw des Entgegenkommenden.

Der 88-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Seine 84-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und war zudem in seinem SUV eingeklemmt. Er musste von rund 50 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Berne, Neuenkoop und Elsfleth befreit werden und wurde anschließend ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen. Seine Beifahrerin, eine 17-Jährige aus Berne, gilt ebenfalls als schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurden die schwer beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt. Aus demselben Grund wird die Unfallstelle aufwendig fotografisch dokumentiert. Für eine dafür notwendige Ausleuchtung rückten auch noch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hekeln und Bardewisch aus. Die B212 ist zwischen dem Kreisverkehr in Ranzenbüttel und der Huntebrücke voll gesperrt. Die von der Straßenmeisterei Delmenhorst eingerichtete Sperrung wird vermutlich noch bis 21:00 Uhr bestehen.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird dringend gebeten, unter der Telefonnummer 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

