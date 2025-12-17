POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnanhänger in einem Wald in Kirchseelte entsorgt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Bislang unbekannte Personen haben in einem Wald in Kirchseelte einen Wohnanhänger entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Der Wohnanhänger, dessen Zustand schnell auf eine illegale Abfallentsorgung schließen ließ, wurde in einem vom Groß-Ippener-Weg abgehenden Waldweg gefunden. Der Wohnwagen ist sowohl vorne als auch hinten stark beschädigt und im Innenraum vermüllt.
Wer Hinweise zum Verursacher oder zum letzten Abstellort geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.
