Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Autobahn 28 unterwegs

Delmenhorst (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 17. Dezember 2025, gegen 05:00 Uhr, einen Autofahrer kontrolliert, der auf der Autobahn 28 unterwegs war und dabei unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem ihm auf der Autobahn 28 zwischen Delmenhorst und Ganderkesee ein Auto mit extremen Schlangenlinien aufgefallen war. Er folgte dem VW in Richtung Oldenburg, der die gesamte Fahrbahnbreite - also beide Fahr- und den Seitenstreifen - beanspruchte. Eine Streife der verständigten Autobahnpolizei Ahlhorn konnte auf den beschriebenen VW aufschließen und weitere Unsicherheiten beobachten. Die Beamten stoppten den Fahrer auf einem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg.

Der 36-jährige Fahrer aus Wilhelmshaven machte einen stark berauschten und nicht fahrtüchtigen Eindruck. Er wies nicht nur eine leichte Alkoholisierung von 0,4 Promille auf, sondern schien auch unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel zu stehen. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Kokain, Amphetamin und Metamphetamin an. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell