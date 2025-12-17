PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Sperrung dauert an

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr hat die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg nach wie vor Bestand.

Nach der Bergung des Sattelzuges wird noch die Reinigung der Fahrbahn erforderlich sein. Das Teilstück der Autobahn zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum wird voraussichtlich bis in die Nacht gesperrt sein.

+++ Erste Pressemitteilung +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6181064

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren