Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Sperrung dauert an

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr hat die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg nach wie vor Bestand.

Nach der Bergung des Sattelzuges wird noch die Reinigung der Fahrbahn erforderlich sein. Das Teilstück der Autobahn zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum wird voraussichtlich bis in die Nacht gesperrt sein.

+++ Erste Pressemitteilung +++

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/6181064

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell