Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Lkw-Fahrer bei Unfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt hat am Dienstag, 16. Dezember 2025, gegen 12:15 Uhr, ein Lkw-Fahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der 39-jährige Mann aus Polen war zur Unfallzeit mit einem Lastzug auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr übersah er den an einem Stauende stehenden Sattelzug eines 43-Jährigen aus Paderborn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung kollidierte der Lkw mit dem Sattelanhänger.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An seinem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

Auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg musste nach dem Unfall zunächst der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Für die Bergung des schwer beschädigten Lkws war ab 16:30 Uhr eine Vollsperrung erforderlich, die durch die Autobahnmeisterei eingerichtet wurde. Die Aufhebung erfolgte um 20:45 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell