Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 16. Dezember 2025, gegen 07:45 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 in Hatten entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit war eine 22-jährige Bremerin mit einem Seat auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Hemmelsberg musste sie bremsen, worauf eine ihr folgende 22-Jährige aus Delmenhorst zu spät reagierte und mit einem Kleinwagen auffuhr. Abschließend kollidierte der Kia eines 30-jährigen Bremers noch mit dem Kleinwagen der Delmenhorsterin.

Sowohl der Kleinwagen als auch der Kia mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 24.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge konnten nach dem Unfall auf den nahen Parkplatz Hemmelsberg geschoben werden, wodurch länger andauernde Behinderungen auf der Autobahn verhindert wurden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

